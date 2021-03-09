Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax, успешно проходит третью фазу клинических испытаний, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, заявка на регистрацию препарата в России уже подана.

Посол рассказал, что в ходе испытаний совместной вакцины Ad5-nCov в России получены «весьма положительные данные». «Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов»,— сказал Чжан Ханьхуэй «Интерфаксу».

По его словам, также вопрос о сотрудничестве рассматривают производитель «Спутника V» и китайские предприятия, Минздрав России уже одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и на начало третьей фазы его кинических испытаний. Посол отметил, что после выявления COVID-19 Россия и Китай сотрудничают в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирование, исследование и разработка вакцины и лекарственных препаратов, сейчас идет работа по нескольким десяткам проектов.

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В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В Китае одобрены вакцины собственного производства Sinopharm, Sinovac и CanSino. С начала января в китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она намерена установить источник происхождения вируса, доклад ожидается после 14 марта.

Подробнее о расследовании ВОЗ — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».