Китай бесплатно поставляет вакцину от COVID-19 в 69 стран

Китайские власти бесплатно поставляют вакцину от коронавируса в 69 развивающихся стран, сообщил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И. Еще 43 странам КНР продает препарат, добавил он.

«В рамках инициативы COVAX (программа ВОЗ по доставке вакцин от коронавируса в бедные страны.— “Ъ”) мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны»,— сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (цитата по ТАСС).

Также, по словам министра, Китай сотрудничает с более чем 10 странами по совместной разработке и производству вакцины с привлечением более чем 100 тыс. добровольцев. «Мы готовы совместно с зарубежными партнерами рассмотреть вопрос взаимного признания вакцинирования и совместно разработать конкретный план этой работы»,— отметил он.

В Китае власти одобрили несколько вакцин от коронавируса собственного производства. Это, в частности, Sinopharm, Sinovac и CanSino. В стране проводились клинические испытания более двух десятков, но большинство из них не дошли до третьей фазы.