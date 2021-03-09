Глава ЕК: мы устали быть козлами отпущения по поставкам вакцин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за вялую программу вакцинации на производителей вакцин от коронавируса, в частности AstraZeneca, передает Bloomberg. Она сказала, что ЕК «устала быть козлом отпущения» за медленное внедрение вакцин.

«Я думаю, что компания ответственна за организацию поставок»,— сказала Урсула фон дер Ляйен журналистам. Она заявила, что AstraZeneca не хранила дозы вакцины, когда начала производить ее в Европе.

AstraZeneca должна поставить до конца марта 40 млн доз вакцин. Пока поставки не превышают 11 млн. По информации Bloomberg, в Европе показатель прививок на 100 человек составляет 9,35 (в США — 27,7, в Великобритании — 35,2).

Ранее Bloomberg сообщал, что европейская экономика рискует потерять миллиарды, если правительства не ускорят вакцинацию. Из-за политической ситуации, перебоев в поставках и общественного сопротивления континентальная Европа сильно отстает в распространении вакцины.

Об экспертизе в ЕС российской вакцины — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».