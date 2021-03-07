Bloomberg предупредило о потере ЕС до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации

Европейская экономика рискует потерять миллиарды, если правительства не ускорят вакцинацию, такой прогноз дало агентство Bloomberg. Из-за политической ситуации, перебоев в поставках и общественного сопротивления континентальная Европа сильно отстает в распространении вакцины. По расчетам Bloomberg Economics, задержка в восстановлении на один-два месяца может обойтись экономике ЕС от €50 до €100 млрд потерянного производства.

«Европейцы отчаянно нуждаются в ускорении темпов внедрения вакцины, если они хотят справиться с вирусом»,— сказала Сима Шах, главный стратег компании Principal Global Investors Ltd. «Бюрократия и беспорядочные сообщения от правительств отягощают этот процесс»,— считает она.

«Рискуя показаться мрачными предсказателями, мы, к сожалению, вынуждены повторить, что низкие темпы вакцинации продолжают ставить под угрозу восстановление в еврозоне»,— заявил Питер Ванден Хут, главный экономист ING Belgium SA в Брюсселе.

Экономика еврозоны, пострадавшая от пандемии коронавируса, будет восстанавливаться начиная с середины 2021 года, ожидает глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Она отметила, что темпы роста будут зависеть от вакцинации и экономической реакции властей на ситуацию в сфере здравоохранения.

Госпожа Лагард предупредила, что после пандемии коронавируса европейским экономикам придется «учиться, как вновь функционировать без помощи исключительных мер, представленных из-за кризиса». В частности, она призвала постепенно и гибко сворачивать программы господдержки и «не повторять ошибок прошлого, одновременно отменяя фискальную и монетарную поддержку».