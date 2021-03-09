Под занавес что-то даже прибыло

Прибыль до налогов в 2020 году в экономике сократилась на 23,5%, свидетельствуют оперативные данные Росстата. Самые большие убытки по итогам года зафиксированы в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды, а самая большая прибыль — в обработке, где темпы ее снижения к концу года сократились вдвое. Хотя рост доли убыточных компаний фактически повсеместен (исключение — сельское хозяйство), наибольшая доля прибыльных компаний отмечалась в Республике Алтай, Ингушетии, Дагестане, Чечне и Удмуртии.

По оперативным данным Росстата, в 2020 году чистый финансовый результат российских компаний впервые с 2014 года стал отрицательным, сократившись в годовом выражении на 23,5%. Показатель, который по сути является бухгалтерской прибылью до налогов и не включает малых предприятий, государственного и финансового секторов, к концу года фактически вернулся на уровень января 2020 года, когда на фоне сжатия сырьевых рынков он снизился на 24%, компенсировав минус первого квартала, когда на фоне введенных антиковидных ограничений впервые за последние пять лет в экономике фиксировался сальдированный убыток. И хотя в Росстате отмечают, что «при расчете показателей за последний месяц (квартал) следует иметь в виду, что данные будут содержать погрешности, связанные с внесением респондентами в представленную отчетность корректировок предыдущих периодов», как агрегированная, так и отраслевая статистика позволяет дополнить картину 2020 года.

Основная причина снижения прибыли до налогов в экономике — резкий рост убытков (в 2,3 раза за год, до 5,3 трлн руб. у 16,9 тыс. компаний, или 29,4% всех организаций) на фоне не столь значительного снижения прибыли у прибыльных компаний (на 4,3%, до 17,8 трлн руб., у 40,5 тыс. предприятий). Чистые убытки по итогам прошлого года зафиксированы в пяти отраслях: производстве и распределении пара и распределении газа, гостиничном и ресторанном бизнесе, железнодорожных пассажирских перевозках, добыче угля — они столкнулись с резким падением спроса. Снижение же доли прибыльных организаций наблюдается практически по всем видам деятельности, кроме сельского и лесного хозяйства. Несмотря на снижение финрезультата, выросло число прибыльных компаний в электроэнергетике, в почтовой связи и курьерской деятельности.

Помимо сельского хозяйства и операций с недвижимостью (тут помимо госстимулирования тоже сработал отложенный спрос и девальвация), рост прибыли до налогов в 2020 года обнаруживается в четырех отраслях — строительстве, розничной торговле (без авто и мотоциклов), секторе информации и связи, а также водоотведении, сборе и утилизации отходов. В последнем случае помогло то, что мусорные операторы и Минприроды «выпросили» у правительства 9 млрд руб., объяснив потребности ростом нагрузки на отрасль из-за пандемии (хотя данные Росстата не свидетельствуют о росте образования отходов).

Заметное снижение доли прибыльных организаций среди отраслей зафиксировано везде, кроме сельского хозяйства. Самое же заметное снижение прибыли зафиксировано в оптовой торговле (на фоне резкого снижения оборотов), энергетике, транспорте (особенно железнодорожном) и хранении, но заметное снижение доли прибыльных компаний произошло лишь в последнем. В обработке прибыль просела на 16,5%.

Отдельно стоит отметить некоторые неочевидные региональные результаты. Наибольшая доля прибыльных организаций наблюдается в республиках Алтай, Ингушетия, Дагестан, Чеченской и Удмуртской. Самая же высокая доля убыточных компаний — в Калмыкии, Севастополе, Астраханской области, Еврейской АО и Ненецком автономном округе.

Алексей Шаповалов