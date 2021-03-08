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МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Белоруссии

Исполком Международного олимпийского комитета отказался признавать избрание сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК). Соответствующее решение было принято по итогам обсуждения МОК выборной генеральной ассамблеи НОК Белоруссии.

В Белоруссии не отреагировали в полной мере на претензию МОК о том, что предыдущее руководство НОК Белоруссии не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри НОК, федераций-членов или спортивного движения, говорится в обосновании МОК.

Таким образом, исполком МОК принял следующие временные меры:

1. Не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии и избрание Дмитрия Баскова членом исполнительного совета НОК и сохранять их отстранение от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.

2. Сохранить другие временные меры, принятые 7 декабря 2020 года:

  • приостановить все финансовые выплаты НОК Белоруссии, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и участием в них;
  • обратиться к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить, чтобы все белорусские спортсмены, имеющие право участвовать в отборочных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм, могли участвовать в них без какой-либо политической дискриминации;
  • приостановить любые обсуждения с НОК Белоруссии касательно проведения будущих мероприятий МОК;
  • просить всех участников Олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения.

3. Просить НОК Белоруссии и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации при участии белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и окончательном отборе команды НОК на все Олимпийские игры.

4. Не приглашать и не предоставлять аккредитацию высокопоставленным государственным служащим Белоруссии для участия в Олимпийских играх.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. На этой должности он сменил Александра Лукашенко, который возглавлял НОК с 1997 года. В этот день Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

О претензиях МОК к Минску читайте в публикации “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».

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