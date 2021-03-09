Новые ТЭС оказались лишними

В 2020 году заметно снизилось использование тепловых энергоблоков, построенных после реформы РАО «ЕЭС России». Доля слабозагруженных угольных и газовых станций выросла на четверть, до 8,7 ГВт, притом что потребители продолжают оплачивать их полностью. Причины — сокращение спроса из-за пандемии, высокая выработка ГЭС и теплая зима, отмечают в Минэнерго. Также повлияли длительные ремонты иностранного оборудования и экономические факторы, добавляют генераторы. Потребители же говорят о возможной неэффективности этих ТЭС или попытках энергетиков максимизировать выручку.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) подготовил ежегодный анализ загрузки энергоблоков, введенных по договорам на поставку мощности (ДПМ). Согласно отчету (есть у “Ъ”), по итогам прошлого года средневзвешенный коэффициент использования установленной мощности (КИУМ, показатель загрузки) новых газовых мощностей в первой ценовой зоне (европейской части РФ и на Урале) сократился до 67% (против 73% в 2019 году), а новых угольных блоков — лишь 16% (против 19%). Во второй ценовой зоне КИУМ новых газовых энергоблоков составил 10% (против 9%), а угольных — 47% (против 57%).

Увеличилась доля слабозагруженной генерации. Объем мощностей с загрузкой менее 50% вырос на четверть год к году и составил около 8,7 ГВт, или 33% от общей мощности новой генерации, подсчитали в «Сообществе потребителей энергии». Объем мощности с КИУМ выше 75% упал вдвое, до 5,2 ГВт.

Программа строительства новых ТЭС была запущена в 2000-х годах. По механизму ДПМ инвесторы возвращают вложения в строительство через повышенные платежи за мощность. По программе построены и модернизированы 136 объектов на 30 ГВт. По данным «Совета рынка», средневзвешенная цена по новым объектам в первой ценовой зоне составила 993 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй — 2,3 млн руб. Цена по модернизированным объектам 584 тыс. руб. и 998 тыс. руб. за 1 МВт соответственно.

ДПМ-объекты получают платеж за мощность даже при низкой загрузке. В 2020 году общая выручка ДПМ-объектов достигла пикового значения. По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», общий платеж по ДПМ составил 279 млрд руб., увеличившись на 7 млрд руб. год к году. С 2021-го платежи будут постепенно уменьшаться и полностью прекратятся в 2029 году.

В Минэнерго назвали снижение КИУМ ДПМ-объектов в 2020 году «некритичным». По мнению министерства, оно связано с сокращением потребления на фоне пандемии. В Минэнерго отмечают также рост выработки ГЭС и влияние теплой зимы 2020 года, которое привело к снижению производства тепла на ТЭС на 1,5% и повлияло на выработку части станций.

В «Совете производителей энергии» (объединяет крупные генерирующие компании) соглашаются, что «ситуативное падение КИУМ газовых блоков в 2020 году связано со снижением энергопотребления на фоне пандемии и аномально теплой зимы». Но были и другие причины. Например, падение КИУМ первого блока Южноуральской ГРЭС-2 «Интер РАО» с 84% до 35% связано с длительным простоем в ремонте, поскольку зарубежные специалисты не могли в срок завершить инспекцию из-за ограничений на фоне COVID-19, пояснили “Ъ” в компании. А в «Газпром энергохолдинге» сообщили, что из-за высоких затрат на топливо при низких ценах на электроэнергию угольные станции ОГК-2 в европейской части РФ и на Урале не могут конкурировать с соседними газовыми.

«Поскольку эффективные энергоблоки востребованы всегда, снижение загрузки означает, что либо проекты ДПМ неэффективны, либо энергокомпании пользуются тем, что ДПМ-платеж не зависит от загрузки объектов, и наращивают выручку с помощью остальных, менее эффективных энергоблоков, увеличивая цены на суточном рынке электроэнергии»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии». Старший аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников отмечает, что в прошлом году сократилась и средняя загрузка всех ТЭС в России: с 45,7% до 41,3%. При этом КИУМ объектов ДПМ на газе в первой ценовой зоне и на угле во второй значительно, подчеркивает эксперт, выше среднероссийского КИУМ ТЭС.

Полина Смертина