На мегаватты накрутили мегацену

Оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. Основным драйвером роста стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 млрд руб. По прогнозам регулятора, в этом году энергоцены могут увеличиться еще сильнее: в европейской части страны и на Урале рост составит 3,8%, а в Сибири — 13,4%.

Цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет, следует из свежего обзора «Совета рынка» (регулятор энергорынков). Согласно документу (есть у “Ъ”), одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч (см. график). Одноставочная цена включает две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Стоимость двух товаров показала разнонаправленную динамику: электроэнергия в течение года серьезно подешевела, а мощность — подорожала.

Цены на РСВ в первой ценовой зоне рухнули на 6%, до 1,199 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а во второй — на 3,9%, до 859,5 руб. за 1 МВт•ч. Повлияло несколько факторов: снижение спроса в Единой энергосистеме на 2,3%, а также увеличение объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и роста выработки ГЭС в среднем по году на 2–2,2 ГВт, говорит партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин.

В то же время потребители уточняют, что отсчет от 2019 года не может считаться полностью корректным. В первом полугодии 2019 года на РСВ произошла «ценовая аномалия» (рост 9–10% к прогнозу), а во втором полугодии произошел «ценовой откат», отмечает Василий Савин. Ситуацию расследовала ФАС, заподозрив генкомпании в завышении ценовых заявок (см. “Ъ” от 28 октября 2019 года). Результаты расследования до сих пор не названы.

Цены на мощность за 2020 год подскочили выше инфляции: в первой ценовой зоне сразу на 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, до 652,2 тыс. руб. Платеж за мощность включает обязательные нерыночные надбавки — в основном за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ, а также увеличения цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ. Причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

В 2020 году общая стоимость мощности составила около 810 млрд руб., из них 558 млрд руб. пришлось на надбавки, рассказали “Ъ” в «Совете рынка». Например, за субсидирование тарифов на Дальнем Востоке, за мощность новых ТЭС в Калининграде и Крыму оптовый энергорынок заплатил 70 млрд руб., а за новые ВИЭ — 43,5 млрд руб.

Рост энергоцен при снижении спроса возмущает промышленность. «Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

В текущем году, по прогнозу «Совета рынка», одноставочная оптовая цена увеличится на 5,6% (в европейской части страны и на Урале — на 3,8%, в Сибири — на 13,4%). По подсчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», конечные цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти на 5,5%. Основной вклад внесут два фактора: на 21% вырастет платеж в рамках конкурентного отбора мощности из-за ускоренной индексации, а объем различных надбавок (ДПМ и запуск ВИЭ) увеличится на 7%, говорит аналитик. В частности, ожидаются запуски второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 на 1,2 ГВт и третьего энергоблока Березовской ГРЭС на 800 МВт.

Василий Савин прогнозирует рост средней одноставочной цены на 12%, при этом с 2022 по 2025 год темпы роста могут замедлиться до 4–5% в год. По его словам, основная неопределенность прогноза — это темпы восстановления спроса на электроэнергию после пандемии, которое может занять несколько лет.

Полина Смертина