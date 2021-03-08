Спортсменкам добавили призовых

BBC опубликовала исследование, темой которого стал гендерный разрыв в оплате труда в спортивной индустрии. Согласно его результатам, на данный момент в подавляющем большинстве видов спорта женщины и мужчины получают за выступления на турнирах равные призовые. Видов, в которых спортсменки по-прежнему зарабатывают значительно меньше спортсменов, становится все меньше, и наиболее проблемными в этом плане сейчас считаются три — футбол, баскетбол и гольф.

BBC продолжает изучать проблему неравной оплаты труда в спорте. Она опубликовала исследование, в ходе которого сравнивались выплачиваемые женщинам и мужчинам призовые в 48 видах спорта. Его результаты показали, что в «подавляющем большинстве видов женщинам и мужчинам предлагают на высшем уровне равные призовые».

По сравнению с 2017 годом — тогда BBC Sport проводил такое же исследование — успехов в преодолении гендерного разрыва в оплате труда достигли хоккей на траве, шоссейный велоспорт, серфинг, борьба, хай-дайвинг и крикет.

Теперь в рамках каждой из этих дисциплин есть хотя бы один крупный турнир, которые предлагает женщинам и мужчинам равные призовые. В случае с шоссейными велогонками речь идет, например, о шоссейной многодневке «Тур Британии» (победителям этапов выплачивают по £3 тыс., победителям генеральной классификации — по £12,5 тыс.).

Тем не менее утверждать, что удалось достичь почти полного равенства в оплате труда, разумеется, нельзя, даже говоря о велоспорте. Меньше месяца назад за победу в другой шоссейной гонке Omloop Het Nieuwsblad, проходящей на территории Бельгии, победитель — итальянец Давиде Баллерини — получил £14 тыс., а победительница — голландская велогонщица Анна ван дер Брегген — всего £800.

Среди дисциплин, в которых разница между призовыми фондами представляется колоссальной,— футбол, баскетбол и гольф.

Международная федерация футбола (FIFA) заявила, что у нее имеется «долгосрочное видение развития женского футбола» и что «для этого вкладываются средства», но на текущий момент разрыв в призовых огромен. Наглядной иллюстрацией могут служить бонусы, которые обеспечили себе победители последних чемпионатов мира. Мужская сборная Франции, завоевавшая титул в 2018 году, получила $38 млн, в то время как ставшая победителем своего первенства годом позднее женская команда США — $4 млн.

Еще более свежий пример — Кубок Англии по футболу, за победу в котором в этом сезоне мужской клуб получит £1,8 млн. Женскому же придется довольствоваться £25 тыс. Такая разница в призовых фондах, объяснила BBC Sport Футбольная ассоциация Англии (FA), связана с существующим разрывом в коммерческих доходах, которые обеспечиваются среди прочего за счет продажи прав на телетрансляции.

С проблемой неравной оплаты труда связан один из самых громких спортивных судебных процессов в США за последние годы. Футболистки во главе с олимпийской чемпионкой, чрезвычайно популярной спортсменкой Алекс Морган выдвинули претензии Федерации футбола страны (USSF) из-за неравной оплаты труда и намерены были взыскать с нее $66 млн. Игроки женской сборной США утверждали, что контракты на выступления за национальную сборную с федерацией они заключали на менее выгодных финансовых условиях, нежели члены мужской сборной. Только доказать факт дискриминации в суде спортсменки не смогли. В его решении было сказано, что за отчетный период женской сборной выплатили больше, чем мужской,— «как в совокупности, так и в среднем за игру».

Екатерина Ремизова