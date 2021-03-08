В Мьянме лишили лицензий пять независимых СМИ

У пяти независимых медиакомпаний в Мьянме отобрали лицензии, сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал MRTV. Это компании Mizzima, Myanmar Now, 7-Day, DVB и Khit Thit Media. Все они активно освещали протесты в стране после военного переворота.

Напомним, видеоплатформа YouTube (принадлежит американскому холдингу Alphabet Inc.) ранее удалила пять каналов, связанных с военными Мьянмы. В числе заблокированных каналов оказались государственная телерадиовещательная сеть MRTV, а также принадлежащие военным Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar. США после военного переворота ввели санкции против Министерства обороны и Министерства внутренних дел Мьянмы.

Лидер военной хунты Мин Аун Хлаин сегодня, 8 марта, также заявил о попытке побега из страны австралийца Шона Тарнелла, экономического советника свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи . По его словам, через него удалось получить секретную информацию. Советника задержали 6 февраля, через пять дней после военного переворота. Австралия призывает освободить чиновника.

«Попытку побега из страны советника по внешней экономике бывшего правительства Шона Тарнелла своевременно пресекли, через него была выведена секретная государственная финансовая информация»,— заявил лидер хунты.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, руководство страны было арестовано, в стране был объявлен режим ЧП. Военные обвинили гражданские власти в манипуляциях во время выборов. Переворот в стране привел к массовым протестам в крупных городах. Как сообщала ООН, в ходе протестов погибли не менее 54 человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».