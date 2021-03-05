YouTube заблокировал пять каналов, связанных с военными Мьянмы

Видеоплатформа YouTube удалила пять каналов, которые связаны с военными Мьянмы, передает Reuters. В числе заблокированных каналов оказались государственная сеть MRTV (Myanma Radio and Television), а также принадлежащие военным Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar.

«Мы закрыли ряд каналов и удалили несколько видео с YouTube в соответствии с правилами нашего сообщества и действующим законодательством»,— сообщила пресс-секретарь YouTube.

Видеохостинг YouTube принадлежит американскому холдингу Alphabet Inc. Ранее 5 марта власти США ввели санкции в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы в связи с переворотом в этой стране.

В начале февраля ВС Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста. В ходе протестов с начала февраля погибло больше 50 человек. Арестованы 1,2 тыс. человек.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».