На Кубани количество индивидуальных инвестсчетов в феврале 2020 года выросло на 4,6%

В Краснодарском крае в феврале 2020 года открыли 106,5 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. Это на 4,6% больше, чем месяцем ранее, следует из данных Московской биржи.

По этому показателю Кубань занимает шестое место в России. Больше всего инвестсчетов в минувшем месяце было открыто в Москве (402,7 тыс.), Подмосковье (221,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (170,3 тыс.).

По итогам февраля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,7 млн. Оборот по счетам ИИС составил 142,8 млрд рублей, в структуре оборота 82,8% – сделки с акциями, 8,1% – с облигациями, 9,1% – с биржевыми фондами.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за февраль 2021 года увеличилось на рекордные 883,4 тыс. человек и достигло 10,3 млн. В минувшем месяце частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 29,5 млрд рублей, в облигации – 90 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 12,6 млрд рублей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам января 2021 года количество инвестиционных счетов в Краснодарском крае увеличилось на 3,3 тыс. и достигло 101,8 тыс.

Ранее стало известно, что количество открытых ИИС выросло с апреля 2019 года по апрель 2020 года в три раза.

Алексей Белянин