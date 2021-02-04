За январь 2021 года жители Кубани открыли 3,3 тысячи ИИС на Мосбирже

Количество физических лиц из Краснодарского края, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 года увеличилось на 3,3 тыс. человек и достигло 101,8 тыс. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Всего с начала 2021 года количество зарегистрированных в стране индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 626 тыс. человек и достигло 9,4 млн.

Кроме того, Кубань удерживает шестое место в рейтинге регионов-лидеров по количеству открытых ИИС. Опережают Краснодарский край Москва (390,8 тыс.), Московская область (213,9 тыс.) и Санкт-Петербург (163,7 тыс.), Свердловская область (118,1 тыс. счетов), Республика Башкортостан (115,5 тыс. счетов).

Как писал “Ъ-Кубань”, на Кубани количество открытых ИИС выросло с апреля 2019 года по апрель 2020 года в три раза.

Наталья Решетняк