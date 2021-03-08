Центр «Насилию.нет» выселяют из офиса в Москве

Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет» (в декабре 2020 года был включен в реестр иностранных агентов) вынуждают покинуть их офис в Москве, сообщается на странице организации в Facebook. Покинуть помещение нужно срочно — до конца марта. Приходившие в центр люди заявили, что они им «со своей деятельностью» не подходят.

Сначала в центр «Насилию.нет» поступило уведомление с требованием покинуть офис якобы от Росимущества. Там заявили, что такого извещения не посылали. Арендодатель на связь не выходил, говорится в посте. После арендодатель приходил в офис в «окружении нескольких братков в кожаных куртках».

«Наконец, нам удалось с ними встретиться и толком поговорить. Нам прямым текстом сказали, что мы со своей деятельностью им не подходим и у нас есть месяц, чтобы освободить помещение. Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет»,— говорится в сообщении.

На странице центра в Facebook указано, что он находится на Новинском бульваре, 11.

Ранее Минюст обвинил центр «Насилию.нет» и его директора Анну Ривину в нарушении закона об иноагентах из-за того, что правозащитники якобы ведут «политическую деятельность». Поводом стала поддержка организацией законопроекта о домашнем насилии, обращения к властям с просьбой принять меры для защиты жертв домашнего насилия. Общая сумма административного штрафа может достичь 800 тыс. руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Насилию нет, а Минюст есть».