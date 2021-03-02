Насилию нет, а Минюст есть

Минюст обвинил центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» в нарушении закона об иноагентах из-за якобы «политической деятельности» правозащитников. Поводом стали поддержка организацией законопроекта о домашнем насилии, лекции о проблеме насилия и публикации в СМИ с просьбой к властям «принять меры для защиты жертв домашнего насилия». Протоколы составлены на организацию и ее директора Анну Ривкину, общий штраф может достичь 800 тыс. руб. Руководитель НКО отмечает, что обвинение выглядит «странно и нелогично».

Протокол в отношении НКО составил ведущий специалист—эксперт главного управления Минюста РФ по Москве Иван Татарников. Он считает, что центр «Насилию.нет», включенный в список так называемых иностранных агентов в конце 2020 года, ведет «политическую деятельность». Это нарушает ч. 1 ст. 19.34 КоАП, центру грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Аналогичный протокол составлен на директора центра Анну Ривину, ей грозит штраф до 300 тыс. руб.

«Политической деятельностью» в Минюсте считают «организацию, участие и проведение публичных мероприятий»; «публичное обращение к госорганам, органам местного самоуправления и должностным лицам и иные влияния на них, в том числе требование принятия законов»; «распространение мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой политике». Господин Татарников пишет в протоколе про «активное участие в продвижении и проведении кампании, направленной на принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Так чиновник трактует призывы центра к поддержке законопроекта. Также организации вменяется в вину разработка обращения в адрес правительства с требованием «принять срочные меры для обеспечения защиты пострадавших от домашнего насилия в условиях изоляции в связи с коронавирусом». Голосование по этой петиции идет на портале «Российская общественная инициатива».

В протоколе упоминаются также выступления госпожи Ривиной на конференциях о домашнем насилии, публикация центром видеоинструкции для пострадавших, размещение на сайте телефона доверия кризисного центра «Анна» (помогает женщинам; включен в реестр так называемых иностранных агентов в 2016 году) и заявка на проведение 8 марта 2019 года митинга в поддержку женщин. Также протокол содержит перечень иностранных организаций из Великобритании, Швейцарии, США и Чехии, переводивших финансы на счета центра.

Госпожа Ривина рассказала “Ъ”, что к протоколу приложено еще 200 страниц с ее интервью. «Нам, в частности, приписывают инициирование каких-то кампаний, чего не происходило. Также нас обвиняют в том, что наш законопроект находится на сайте Госдумы. То есть нас обвиняют в том, что Госдума согласна рассматривать этот законопроект. Там же приводятся мои выступления про проблематику домашнего насилия,— говорит она.— Все эти претензии Минюста логически трудно объяснить». Она отметила, что выступала в Госдуме и в Совете федерации по их приглашению.

«Мы, по сути, говорим одно: сейчас в стране нет закона, и давайте сделаем так, чтобы люди жили в безопасных условиях»,— добавила она.

«Я впервые вижу, чтобы организации вменялся в вину законопроект, вынесенный на рассмотрение в Госдуму»,— сообщил “Ъ” юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев (представляет интересы центра). Он намерен обжаловать оба протокола. Господин Коротеев добавил, что 4 марта в Замоскворецком суде Москвы состоится заседание по иску центра на решение Минюста о включении организации в реестр иноагентов.

Напомним, законопроект о профилактике домашнего насилия начала разрабатывать рабочая группа при Минтруде в 2013 году, в ее составе были юристы Мари Давтян, Алексей Паршин и Алена Попова. В 2016 году документ согласились внести в Госдуму сенатор Антон Беляков и депутат Госдумы шестого созыва Салия Мурзабаева. В пояснительной записке отмечалось, что в России недостаточно развиты защитные механизмы для потерпевших (психологическая и юридическая помощь, сеть убежищ, реабилитационных центров), отсутствуют охранные предписания и программы по реабилитации. В конце 2017 года над ним начала работать депутат Оксана Пушкина. Против закона выступили консервативные общественные и религиозные организации, назвав его «антисемейным». В 2019 году разработка перешла по инициативе спикера Валентины Матвиенко к Совету федерации. В работе группы, сформированной сенатором Галиной Кареловой, участвовали Оксана Пушкина и Мари Давтян. В апреле 2020 года Валентина Матвиенко заявила, что работа продолжится после окончания пандемии.

Анастасия Курилова