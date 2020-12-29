Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом

Минюст признал иностранным агентом центр «Насилию.нет», который помогает жертвам домашнего насилия, сообщила директор центра Анна Ривина.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ»,— написала госпожа Ривина в Facebook.

Ранее сообщалось, что центр по требованию Минюста подготовил документы для масштабной проверки. Она была начата из-за анонимного заявления. Минюст запросил документы, связанные с финансовой деятельностью, публичными мероприятиями, упоминаниями в СМИ, все договоры с партнерами и внутриуставные документы. В Минюсте сообщили, что причиной проверки стало то, что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов.