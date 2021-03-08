iPhone обрисовали черты

Новые камеры, объемный аккумулятор и лишний вес: в сети обсуждают дизайн и функции следующих iPhone. Поводом стали прогнозы, которыми поделился аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо. Он каждый год предсказывает детали будущих презентаций Apple и в большинстве случаев не ошибается. Что ждут от iPhone эксперты и пользователи? Об этом — Юлия Жданова.

Внешне новые iPhone, как ожидается, будут напоминать устройства 12 поколения. Революции в дизайне не будет, отмечает аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо. Впрочем, экран, камеру, модем для 5G и батарею устройства, по его прогнозу, ждет апгрейд. В частности, выемку для фронтальной камеры, скорее всего, уберут с передней панели. И этой инновацией iPhone станут немного напоминать последние модели Samsung.

Новые гаджеты от Apple станут тяжелее, полагает Мигн-Чи Куо, из-за более мощной и объемной батареи. Это покупатели, скорее всего, не оценят, считает блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Впрочем, ставка на модифицированные камеры и полюбившийся дизайн iPhone 12, по его словам, спасет положение: «Для потребителей в данном случае ничего особо не изменится, просто вчера он мог купить iPhone 12, сегодня за те же деньги он покупает уже новый 12S. Я думаю, что в этом году большого успеха у iPhone 12S не будет. И обновленный дизайн-код повторяет то, что люди видели в iPhone 4, 4S, 5, 5S. У многих, кто пользовался потом другими моделями, есть эффект ностальгии, ощущение, что это тот самый дизайн. Для многих iPhone 4, 5, 5S были первыми смартфонами, в этом смысле с дизайном компания очень серьезно угадала. И я думаю, что они продолжат в ближайшем будущем эксплуатировать именно прямые линии».

Аналитик TF Securities считает, что кардинально менять дизайн и функционал iPhone Apple не будет из-за успеха предыдущей модели. В конце прошлого года компания из Купертино впервые за несколько лет опередила Samsung по продажам смартфонов. В Apple тогда отмечали, что толчком к восстановлению доли рынка стал именно запуск iPhone 12. Если американский производитель гаджетов не будет отклоняться от курса, конкуренты из Азии не смогут вернуть себе лидерство на рынке в среднем и высоком ценовом сегменте, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Что касается других производителей, китайских очень много, в совокупности они занимают колоссальную долю на рынке. Но если брать их по отдельности, они не представляют в премиум-сегменте какой-то реальной угрозы компании Apple.

Пока китайцам там не особо рады. Для того чтобы там застолбить за собой постоянное место, необходимо из года в год показывать не просто хорошие продажи, вообще люди должны привыкнуть к тому, что премиум-сегмент и китайское производство — это равнозначные вещи. Сейчас, к сожалению, этого не происходит».

Долгосрочными планами производства Apple не делится. Тем не менее, судя по последним интервью генерального директора компании Тима Кука, сейчас его команда работает над технологией AR или дополненной реальности. Инноваций стоит ожидать в этом направлении, считает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Последние, наверное, года три Apple во время презентации новых iPad или iPhone всегда показывала эту функцию дополненной реальности, как при взгляде сквозь камеру телефона, видя реальный мир, можно достраивать что-то виртуальное. Сейчас очень многие аналитики ставят на то, что Apple может показать что-то вроде очков или шлема дополненной реальности. Но главный вопрос, который, собственно, сейчас есть: зачем людям надевать очки и носить их постоянно?»

СМИ ранее писали о том, что в 2023 году компания из Купертино может выпустить складной iPhone, то есть свой аналог устройств от Samsung и Huawei. По данным Bloomberg, в Apple уже разработали прототипы гибких экранов для внутреннего тестирования, но дальше пока не продвинулись и, возможно, вовсе откажутся от этого эксперимента.