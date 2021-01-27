Устройства Apple задерживаются в пути

Россияне столкнулись с дефицитом техники Apple. В официальных магазинах MacBook и iPhone доступны только по предзаказу, ждать товар придется до восьми недель. Тем временем гаджеты с меньшей наценкой активно продают на сером рынке, несмотря на риски. С чем сейчас придется столкнуться поклоннику Apple, чтобы купить последнюю модель устройства? Расскажет Иван Якунин.

На сайте re:Store почти под каждым новым устройством Apple тусклая кнопка — «Предзаказ». Купить новый MacBook или iPhone 12 Pro Max можно, но придет он через два месяца. А предоплату нужно внести сразу и целиком. Москвичка Ульяна из-за этого не может совершить покупку: «Нужный мне по характеристикам ноутбук стоит 150 тыс. руб. Поскольку я не зарабатываю миллионы, я смотрела рассрочку. Оформила заявку, мне звонит молодой человек из магазина и говорит: “Здравствуйте, мы не можем даже одобрить запрос, потому что ноутбуков нет в наличии”. Предзаказать ноутбук, чтобы мне его привезли, чтобы я на месте оформила рассрочку, тоже нельзя. Я попробовала позвонить в несколько магазинов, ответ один и тот же: “Извините, нет в наличии. Когда будет, не знаем”».

“Ъ FM” обратился за комментарием в re:Store. Представитель сети Людмила Семушина объяснила дефицит политикой производителя: «Телефоны и ноутбуки приходят в страну небольшими партиями, поэтому, естественно, для того чтобы клиенту было удобно, он понимал, что ожидание может затянуться, мы показываем максимальный срок. Пока спрос превышает предложение. Сколько мы можем закупать, столько закупаем, ввозим.

Будет возможность закупать больше, будем закупать больше».

Россия — это действительно не приоритетный рынок для Apple, техники сюда завозят немного. А дефицит новых iPhone и особенно MacBbook наблюдается по всему миру, говорит главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин. Он объяснил это новыми процессорами, которые недавно представила компания: «Они IT-тусовку разорвали прямо в клочья, потому что такой производительности не ожидал вообще никто, при этом они все тихие. Поэтому сейчас ажиотаж и спрос есть по всему миру. Понятно, что в Россию отгружают не так много, как, например, в страны Европы или в США, и их просто очень быстро разбирают. Я думаю, что у Apple еще есть какие-то внутренние логистические проблемы, на производстве в том числе».

Этой ситуацией пользуются нелегальные игроки. В Mobile Research Group “Ъ FM” сообщили, что рынок «серых» MacBook вырос вдвое за последние два месяца. Это неудивительно. Во-первых, у «серых» продавцов ноутбуки еще остались, их не надо долго ждать. Во-вторых, они, как правило, дешевле на 20-30 тыс. руб. Но есть издержки, отметила представительница одного из «серых» магазинов: «У нас все привезено чаще всего из Америки, Канады или Австралии. Клавиатура идет изначально только с английскими буквами, мы бесплатно делаем лазерную гравировку. Техника не под наши розетки, переходник мы бесплатно предоставляем. Вы изначально просто при активации выбираете русский язык, вот и все, больше ничего не нужно делать».

Отдельный нюанс — это гарантия. На официально завезенные в Россию MacBook она действует два года, на купленные за рубежом — меньше, говорит представитель другого сервиса с нелегальными компьютерами: «У американских MacBook в России по международной гарантии от Apple гарантия год. Так как лазерная гравировка делается на устройстве, его не вскрывают, соответственно, гравировка не влияет на гарантию. Но некоторые авторизованные сервисные центры могут отказать в обслуживании.

В принципе, если они воспротивятся, просто не захотят из-за того, что у вас “американец”, обслуживать, вряд ли им кто-то что-то за это сделает».

В Apple ситуацию не комментировали. Анонимные инсайдеры сообщают, что компания нарастит производство смартфонов на 20% в этом году по сравнению с прошлым. По поводу MacBook подобных сообщений не было.