Таиланд сократит карантин для привитых от COVID-19 иностранцев

Таиланд намерен с апреля сократить обязательный карантин с 14 до семи дней для прибывающих в страну иностранцев, которые сделали прививку против коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Анутина Чарнвиракула.

По словам главы Минздрава Таиланда, вакцинацию нужно пройти в течение трех месяцев перед поездкой, также въезжающим в страну нужно предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. Иностранцев, которые не сделали прививку, но при этом имеют отрицательный тест, отправят на карантин на десять дней.

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28 февраля в Таиланде началась вакцинация против коронавируса. Первым прививку сделал господин Чарнвиракула. Он получил вакцину китайской компании Sinovac Biotech. При вакцинации также планируется использовать препарат AstraZeneca. В стране выявлено более 26 тыс. зараженных, умерло более 80 человек.

Подробнее о ситуации в Таиланде — в материале “Ъ FM” «Непривычно пустынными выглядят берега Сиама».