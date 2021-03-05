Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, когда королевство намерено открыть границы для туризма и почему многие грезят этой страной.

Таиланд сегодня. Страна, которой грезят многие туристы. И не то чтобы они никогда не бывали в этом прекрасном пляжном государстве, просто никуда кроме Таиланда ехать не хотят. Мои знакомые, одна супружеская пара, на вопрос, а не думают ли они на время сменить направление, раздраженно отвечают: неинтересно. Что ж, любая преданность достойна уважения, если даже слегка граничит с идиотизмом.

Тем не менее, а что же Таиланд? Королевство, которое, на мой взгляд, запуталось в рамках борьбы с коронавирусом. Парадокс, но государство, живущее туризмом, сегодня от него как будто прячется, решая попутно какие-то свои внутренние проблемы.

Международные туристические компании Таиланда подали даже петицию на самый верх, королевскому правительству и лично монарху. А многие местные предприниматели готовы финансировать вакцинацию аборигенов и все с ними связанное, лишь бы страна скорее открыла границы для туризма. Результат: еще одна предполагаемая дата старта туристического сезона — 1 июля. Поживем — увидим.

А пока непривычно пустынными выглядят берега Сиама с застывшими в ожидании отелями. Лица тайцев, обычно такие улыбчивые, полны недоумения, вроде бы открыты и знаменитые рынки, и кафе, и магазины, но все это напоминает огромный механизм, работающий вхолостую.

Вначале я назвал Таиланд пляжной страной, конечно, это штамп, и я спешу извиниться. Здесь богатейшая культура, традиции, уникальные храмы, история, но представить страну без ее природы, островов и пляжа и теплого Сиамского залива получается плохо, точнее, совсем не получается. Мои друзья, те самые, что фанатично преданы Таиланду, при обозначении новой даты открытия страны подобрели и оживились, а я посчитал их возможные расходы на перелеты в другие страны до нынешнего подорожания авиабилетов, забавно получилось. Однако проехали, точнее даже пролетели.