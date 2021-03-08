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Советник главы МВД Украины назвал закрытие телеканалов сильным ударом по России

Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало сильным ударом по России, заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко. В начале февраля в стране отключили вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Те шаги, которые ввел СНБО (Совет национальной безопасности и обороны.— “Ъ”), которые ввел президент,— это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России»,— сказал господин Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».

По его словам, Киев готов к возможному ответу со стороны Москвы. Он считает, что ответом могут стать экономические санкции или обострение конфликта в Донбассе.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов, их вещание было прекращено. Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ». Также господин Зеленский ввел в действие решение о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука на три года за финансирование терроризма.

Подробнее об отключении телеканалов — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».

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