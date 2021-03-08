В Самарской области в ДТП погибли семь человек

В Самарской области на 8 км автотрассы Самара—Тольятти столкнулись грузовик Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen, в результате чего погибли семь человек. Прокуратура региона начала проверку, на место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

«По поручению прокурора области Сергея Берижицкого организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли семь человек. <…> установлено, что 08.03.2021 примерно в 06:00 произошло столкновение грузового автомобиля Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen на 8 км автодороги Самара—Тольятти в районе н.п. Курумоч, м.р. Волжский»,— сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки и пообещала наказать виновных.

Самарское управление МЧС помогало с деблокированием пассажиров. Для устранения последствий ДТП было привлечено 42 человека и 16 единиц техники. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что предварительно виновником ДТП считается водитель легковой машины. «Виновник ДТП — легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу»,— сказал собеседник агентства.