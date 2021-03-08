Россияне стали реже брать микрозаймы на подарки к 8 Марта

Доля займов, выданных микрофинансовыми организациями на подарки к Международному женскому дню, в этом году не превысила 2–3% всех займов. В прошлом году она составила 8%, следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом около 60% заемщиков планируют потратить на подарок только часть суммы.

По данным исследования, 40% респондентов считают приемлемыми траты на подарки до 3 тыс. руб., 35% готовы потратить 3–5 тыс. руб., 15% — 5–10 тыс. руб., 10% — более 10 тыс. руб. Потратить на подарки больше готовы мужчины в Москве, Подмосковье, Новосибирске и Красноярске. При этом каждый второй мужчина в качестве подарка выбирает цветы, косметику или недорогие ювелирные изделия, приводит итоги опроса ТАСС.

«Займы на подарки зачастую носят эмоциональный характер, и, как правило, радость от его покупки проходит в дату первого платежа. Кроме того, в кризис стоит более внимательно подходить к оформлению ссуд и их целям. Среди категории "на подарки" вероятность выхода на просрочку увеличивается»,— сказал президент НАПКА Эльман Мехтиев.

В исследовании отмечено, что женщины негативно относятся к покупке подарков в кредит, так как ежемесячные выплаты могут нежелательно отразиться на семейном бюджете. Среди наиболее желаемых подарков они назвали романтическое путешествие или свидание, косметику и парфюм, бытовую технику, поход в SPA-салон, ювелирные изделия, смартфоны.

Подробнее о тратах россиян на подарки — в материале “Ъ” «За дам наперед».