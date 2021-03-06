За дам наперед На подарки к 8 Марта россияне уже потратили больше, чем в прошлом году

В преддверии Международного женского дня россияне забыли о тенденции сокращения расходов и переходе на режим тотальной экономии. Ритейлеры, торгующие товарами, традиционно преподносимыми в подарок 8 Марта, а также цветами, фиксируют рост продаж на десятки процентов по сравнению с прошлым годом. И это при том, что прошлогоднее 8 Марта было еще докарантинным.

По состоянию на 5 марта спрос на цветы вырос на 40% по отношению к аналогичному дню прошлого года, следует из данных Tinkoff CoronaIndex, переданных “Ъ”. Относительно прошлой недели продажи цветов также выросли — на 37%, отмечают аналитики, уточняя, что основной пик продаж цветов все же приходится на 7 и 8 марта. Впрочем, из-за дистанционного формата работы, который до сих пор действует во многих компаниях, снизились корпоративные продажи, говорит основатель проекта «Цветы и мед» Олег Бармин. Он ожидает, что непосредственно в праздничный день спрос будет на 20% выше, чем в тот же день прошлого года.

Кроме цветов россияне продолжают покупать в качестве подарков на 8 Марта косметику и парфюмерию. По данным ВТБ, в предпраздничные дни расходы россиян на эти товары уже превысили 300 млн руб., что на 37% больше, чем годом ранее. В «Улыбке радуги» ожидают, что в этом году прирост в магазинах сети будет более значимым из-за роста спроса на товары доступного ценового сегмента. Покупатели сети «Магнит-косметик» активно интересуются подарочными наборами, а также селективной косметикой, рассказывает ее представитель. В Wildberries популярностью пользуются также мягкие игрушки, шоколад и кухонные принадлежности. При этом, отмечают в компании, за последние две недели в четыре раза выросли продажи сковородок и фенов.

Покупатели Ozon в этом году интересуются беспроводными наушниками, рассказывают в пресс-службе маркетплейса: год к году спрос в категории вырос на 41%. В 2,5 раза выросли и продажи смартфонов, констатируют там. Несмотря на пандемию и снижение покупательной способности россиян, в этом году средний чек на покупки бытовой техники и электроники к празднику у них увеличился до 23,4 тыс. руб. по сравнению с 19,8 тыс. руб. в прошлом году, комментирует представитель «Холодильник.ру». Среди самых дорогих покупок к празднику в Wildberries перечисляют ювелирные товары, ноутбуки и смартфоны.

Расходы граждан на Международный женский день растут постоянно, но в этом году не только не произошло слома тенденции из-за кризиса, но по некоторым категориям товаров рост даже усилился.

Так, представитель ювелирной сети «585*Золотой» констатирует, что расходы на ювелирную продукцию в преддверии 8 Марта с 2017 по 2020 год увеличились на 7,6%. А по данным ВТБ, россияне в начале марта уже потратили на украшения для близких 200 млн руб., что на 11% больше, чем годом ранее. В прошлом году карантинные меры в Москве были приняты с 30 марта, за столицей последовали другие регионы.

В этом году в ресторанах готовятся к наплыву посетителей. В холдинге «Гурмэ Альянс» (рестораны «Марио Village», Tartufo, La Provincia, La Taverna) сообщают, что все столики на 8 Марта уже забронированы. Год к году там наблюдают увеличение листа ожидания примерно на четверть. Впрочем, в группе «Шоколадница» (одноименные кофейни, а также сети «Кофе Хауз» и «Ваби Саби») напоминают, что в том числе из-за действующих ограничений на рассадку говорить о полном восстановлении трафика после начала пандемии рано. Соучредитель барного холдинга «СИДР Групп» (Do Not Disturb, «Вермутерия», «Синематограф», «Кот Шредингера») Василиса Волкова рассчитывает, что в праздничные дни из-за закрытых границ интерес к заведениям общепита будет выше обычного.

Но не все россияне останутся на праздники дома. По данным TUI, 52% путешественников выбрали Турцию, 32% будут путешествовать по России, 11% посетят ОАЭ, 2% — Абхазию и 1% — Мальдивы. Наиболее востребованными в праздничные дни направлениями железнодорожных бронирований, по данным «Туту.ру», стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Иваново. На них пришлись 30%, 5% и 3% проданных билетов соответственно.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова