В России за сутки выявили менее 11 тыс. случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 10 595 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это на 3,87% меньше, чем выявили накануне — 11 022. Общее число заразившихся достигло 4 322 776.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1534 (990 395 за все время),

Санкт-Петербург — 968 (373 931),

Московская область — 773 (218 860),

Нижегородская область — 383 (99 264),

Ростовская область — 272 (74 960).

Умерли за последние сутки 368 пациентов (накануне — 441, –16,55%), всего за время пандемии — 89 094. Выздоровели 11 576 человек, всего — 3 911 924.

В каких регионах больше всего умерших за сутки:

Москва — 47 (15 394 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 37 (11 350),

Московская область — 28 (4 872),

Краснодарский край — 14 (2 028),

Красноярский край — 14 (2 887).

С января россиян массово вакцинируют от короновариуса. Сейчас привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо него зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».