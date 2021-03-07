В Сирии 18 человек погибли при взрыве двух мин в провинции Хама

По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве двух мин, установленных на обочине дороги в сирийской провинции Хама. По данным телеканала Alekhbariya, инцидент произошел в сельской местности к востоку от города Саламии.

На минах подорвались два автобуса. По предварительной информации, их заложили террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Напомним, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в феврале заявил, что ситуация в Сирии «очень тревожная». По его словам, наблюдается активизация «спящих ячеек» ИГ. Политическое урегулирование в Сирии и судьба Конституционного комитета стали основными темами первых более чем за год переговоров в «астанинском формате».

Подробнее об этих переговорах — в материале “Ъ”.