«Астанинский формат» вышел с карантина

Политическое урегулирование в Сирии и судьба Конституционного комитета стали основными темами первых более чем за год переговоров в «астанинском формате», которые из-за пандемии коронавируса были перенесены из Казахстана в Сочи. До сих пор основной задачей «Астаны» было решение вопросов «на земле», но сейчас акценты немного сместились. За тем, как «астанинский формат» оживал после вынужденной паузы, наблюдала в Сочи корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

«Мы собираемся придать определенный импульс, но не работе "астанинского процесса", а процессу сирийского урегулирования»,— заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом двухдневного 15-го раунда переговоров в «астанинском формате» между делегациями сирийской вооруженной оппозиции и Дамаском при посредничестве России, Турции и Ирана. В качестве наблюдателей с недавних пор выступают Ливан, Ирак и Иордания. Участвуют во встречах также делегации ООН и Красного Креста. Россия традиционно направляет приглашение США, но они с середины 2018 года отказываются от участия. «Наверное, новая администрация США занята пока другими делами и не определилась с сирийским направлением»,— прокомментировал отсутствие американцев Александр Лаврентьев, хотя вопросов у Москвы к Вашингтону по Сирии очень много. В первую очередь это санкции в отношении Дамаска, которые мешают восстановлению страны, и эксплуатация нефтяных месторождений на востоке Сирии американскими компаниями. В отсутствие диалога с США российская сторона может лишь осуждать действия Вашингтона, но конструктива это не приносит, в то время как ситуация в Сирии, по словам господина Лаврентьева, «очень тревожная».

Прошло больше года с подписания соглашения между Анкарой и Москвой по ситуации на северо-востоке Сирии, в зоне соприкосновения между курдскими отрядами и сирийской вооруженной оппозицией, и почти год с также двустороннего соглашения о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб. По обоим документам у каждой из сторон есть претензии друг к другу.

Для Москвы главный вопрос — размежевание между сирийской вооруженной оппозицией и террористическими группировками.

По словам Александра Лаврентьева, «ситуация очень тревожная», наблюдается активизация «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), «участились боестолкновения на северо-западе, неспокойно и на северо-востоке, на линии соприкосновения курдских отрядов самообороны с подразделениями сирийской вооруженной оппозиции». «Пора сирийской оппозиции попытаться взять ситуацию в свои руки и освободить эти территории от террористических организаций. Это во многом поспособствовало бы стабилизации ситуации не только в идлибской зоне деэскалации, но и на всей территории Сирии»,— подчеркнул господин Лаврентьев.

Сирийские оппозиционеры на вопросы о готовности сражаться с террористами отвечают осторожно. «Умеренная оппозиция больше всех пострадала от террористов. То, что сделало с нами ИГ — трагедия. Мы против террористов и действительно хотим, чтобы их присутствие и влияние — как "на земле", так и "идеологическое", было сведено к минимуму»,— сказал “Ъ” глава делегации оппозиции Ахмед Тома.

При этом господин Тома ответил, что ситуация в Идлибе «в целом спокойная», то есть все как обычно: «сирийский режим нарушает российско-турецкое соглашение и бомбит наши позиции, а мы отвечаем, все сбалансировано».

При этом еще до приезда в Сочи оппозиция обещала поднять вопрос о нарушениях соглашения о прекращении огня со стороны «сирийского режима и проиранских сил» в зоне деэскалации. Ахмед Тома добавил, что в повестке дня также вопрос об освобождении заключенных, который, по его словам, застопорился из-за Дамаска.

Однако главный вопрос, с которым сирийская оппозиция приехала в Сочи — не ситуация на «фронтах», а политическое урегулирование, прежде всего работа Конституционного комитета, которая проходит под эгидой ООН. В конце января в Женеве состоялся уже пятый раунд работы редакционной группы комитета, но к обсуждению текста конституции стороны так и не приступили, застряв по настоянию делегации Дамаска на обсуждении так называемых национальных принципов. Оппозиция считает, что Дамаск тянет время. «Мы многое и не ждали от режима, мы хорошо его знаем. Мы хотим, чтобы режим поменял методы работы и были установлены временные рамки работы комитета»,— сказал Ахмед Тома “Ъ”. При этом он подчеркнул, что оппозиция заинтересована в работе комитета. «Заявление о провале работы Конституционного комитета будет плохим итогом для всех. Мы намерены продолжить работу и надеемся на давление международного сообщества на Дамаск, особенно на роль в этом России»,— добавил он, отвечая на просьбу прокомментировать позицию западных стран, активно выступающих за роспуск комитета. Делегация Дамаска традиционно до окончания переговоров комментариев не дает.

«Нельзя опускать руки»,— сказал Александр Лаврентьев о женевских переговорах, пообещав продолжить оказывать поддержку работе комитета и лично спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, который также приехал в Сочи, откуда планирует отправиться на переговоры в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем в Дамаск. «Потом посмотрим, как пройдут консультации»,— сказал он журналистам. А на вопрос “Ъ”, испытывает ли он больше оптимизма сейчас, чем после переговоров в Женеве, добавил: «Моя работа как сотрудника ООН — всегда искать решения».