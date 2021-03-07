ОНК Москвы разъяснила причины исключения Литвинович из комиссии

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы заявила, что член комиссии Марина Литвинович неоднократно нарушала кодекс этики и ненадлежаще исполняла свои обязанности. Ранее большинство членов ОНК Москвы проголосовали за исключение Марины Литвинович из комиссии. Вопрос инициировал один из членов ОНК, который посчитал, что госпожа Литвинович разгласила данные следствия по делу Любови Соболь о проникновении в жилище.

«На члена ОНК Москвы Марину Литвинович неоднократно поступали обращения со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых и органов власти по фактам нарушения ею кодекса этики членов ОНК, 76-го федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и регламента ОНК города Москвы»,— говорится в сообщении комиссии.

По данным ОНК, Марина Литвинович «разглашала данные следствия, ненадлежаще исполняла свои обязанности, использовала данные, полученные от подозреваемых и обвиняемых, в СМИ в ущерб заключенным, а также неоднократно распространяла ложную информацию». В комиссии заявили, что правозащитница также «навязывала» адвоката гражданину, обвиняемому в госизмене, что не имеет права делать правозащитник.

В ОНК отметили, что в посте в Telegram Марина Литвинович не сообщила о том, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Любови Соболь. «После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК Москвы»,— заявили в ОНК.

Напомним, в декабре 2020 года Марина Литвинович посещала арестованную госпожу Соболь в ИВС на Петровке. Госпожа Соболь рассказала члену ОНК, что ее допрашивали ночью, что у нее была очная ставка и что у нее изъяли обувь и защитную маску.

Любови Соболь в феврале 2020 года предъявили окончательное обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Дело связано с ее попыткой поговорить с Константином Кудрявцевым, которого политик Алексей Навальный называет одним из участников операции по его отравлению.

Подробнее об обвинении — в материале “Ъ” «К Любови Соболь отнеслись проникновенно».