Соболь предъявили окончательное обвинение по делу о проникновении в жилище

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) Любови Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ) в окончательной редакции. Дело в отношении госпожи Соболь связано с ее попыткой поговорить с Константином Кудрявцевым, которого политик Алексей Навальный называет одним из участников операции по его отравлению.

Обвинение в первоначальной редакции было предъявлено Любови Соболь в декабре 2020 года. «С завтрашнего дня ФСИН будет возить ее в главное следственное управление (следственного комитета России. — “Ъ”) по Москве на ознакомление с делом»,— указано в сообщении в аккаунте Любови Соболь в Facebook. Напомним, сейчас юрист находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм на акции в поддержку Алексея Навального, по решению суда она не может пользоваться интернетом.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин в разговоре с «РИА Новости» рекомендовал верить написанному в ее Facebook и отказался от дальнейших комментариев. «В деле нет грифа "секретно", но следователи посчитали нужным взять с меня подписку о неразглашении»,— объяснил он.

21 января Любовь Соболь приехала к квартире Константина Кудрявцева, с которым до этого по телефону говорил представившийся помощником секретаря Совбеза Алексей Навальный. После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Любовь Соболь, а после выхода из машины ее задержали.

Подробнее об обвинении — в материале “Ъ” «К Любови Соболь отнеслись проникновенно».