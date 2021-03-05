ОНК Москвы проголосовала за исключение Литвинович после эфира о Соболь

Большинство членов ОНК Москвы проголосовало за начало процесса исключения Марины Литвинович из комиссии. Вопрос инициировал один из членов ОНК, который посчитал, что госпожа Литвинович разгласила данные следствия по делу Любови Соболь о проникновении в жилище.

За исключение проголосовали 22 человека, против — семеро, трое воздержались, сообщила сама госпожа Литвинович. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Общественная палата.

«Инициирован весь этот процесс одним из членов нашей комиссии. Он считает, что я нарушила 76 ФЗ об ОНК, когда разгласила в интервью на "Дожде" данные следствия, которое велось в отношении Любови Соболь»,— написала член ОНК в Telegram. Она напомнила, что в декабре 2020 года посещала арестованную госпожу Соболь в ИВС на Петровке. Госпожа Соболь рассказала члену ОНК, что ее допрашивали ночью, что у нее была очная ставка и что у нее изъяли обувь и защитную маску.

Любови Соболь в феврале 2020 года предъявили окончательное обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Дело связано с ее попыткой поговорить с Константином Кудрявцевым, которого политик Алексей Навальный называет одним из участников операции по его отравлению.

Подробнее об обвинении — в материале “Ъ” «К Любови Соболь отнеслись проникновенно».