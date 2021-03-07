На МКАДе столкнулись 11 машин

На 93-км в районе Ярославского шоссе произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. По предварительным данным, столкнулись 11 автомобилей. Движение уже восстановлено. Позже этом же участке на внутренней стороне столкнулись шесть машин, перекрыто две полосы.

«На внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП предварительно с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы. Движение перекрыто по левой и двум средним полосам»,— говорится в сообщении.

«На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще шесть автомобилей. Перекрыты правая и средняя полосы»,— добавил Дептранс позже.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», затрудненное движение наблюдается с 101-км по 90-км МКАД (красное и желтое обозначения). По внутренней стороне образовался затор с 88-км по 90-км МКАД. В целом пробки в Москве оцениваются в два балла.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада и гололедицы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что самые сложные метеоусловия ожидаются в Москве в воскресенье, 7 марта, около полудня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что за день может выпасть до четверти от нормы осадков за март, а их количество приблизится к рекордному значению для 7 марта. МЧС накануне выпустило экстренное предупреждение для москвичей о метели и гололедице.