Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

В Москве городские службы работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада и гололедицы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. Коммунальщики с 9:00 очищают дороги и крыши, цикл работ повторится в течении дня. Водителей призывают быть аккуратнее на дорогах. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что самые сложные метеоусловия ожидаются в Москве в воскресенье, 7 марта, около полудня.

«По прогнозам синоптиков, 7 марта в столице может побить очередной рекорд по количеству выпавших осадков — за сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы. Городские службы работают в усиленном режиме. Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты»,— говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территории с последующей противогололедной обработкой в 9:00. Автомобилистам рекомендуют «быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники».

Господин Тишковец отмечает, что рекордных осадков не ожидается, в целом снежный покров вырастет на 3-4 см. «На середину дня самые сложные условия. Около полудня. Не исключаю, что могут быть сбои»,— сказал господин Тишковец (цитата по «РИА Новости»).

По данным сервиса «Яндекс. Карты», серьезных затруднений на дорогах Москвы пока не наблюдается. Пробки оцениваются в два балла. В аэропортах Москвы задержано или отменено 11 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». Так, во Внуково задержан один и отменено два рейса, в Домодедово задержано четыре и отменено три рейса, в Шереметьево задержан один рейс.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что за день может выпасть до четверти от нормы осадков за март, а их количество приблизится к рекордному значению для 7 марта. МЧС накануне выпустило экстренное предупреждение для москвичей о метели и гололедице.