МЧС предупредило москвичей о гололедице и метели

МЧС предупредило москвичей о метели и сильном снеге во второй половине 6 марта с сохранением до вечера 7 марта. Также ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета: во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы»,— сообщается на сайте МЧС.

Ведомство призвало водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и обозначать себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части.