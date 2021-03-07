Гидрометцентр предупредил о близких к рекордным осадках в Москве

В разных районах Москвы в воскресенье выпадет до 9 мм осадков, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сказал, что за день может выпасть до четверти от нормы осадков за март, а их количество приблизится к рекордному значению для 7 марта.

«В разных районах Москвы и Московской области только за 7 марта выпадет от 4 до 8-9 мм осадков. Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы»,— сказал господин Вильфанд ТАСС. По его словам, максимальное количество осадков для 7 марта за всю историю метеонаблюдений составляет 8,1 мм.

По словам господина Вильфанда, Гидрометцентр ожидает 9 марта существенного похододания в Москве. «Это будет такая зима настоящая: облачно с прояснениями, небольшой снег»,— сказал он и отметил, что температура днем составит от 8 до 13°C, а ночью — от 14 до 19°C.