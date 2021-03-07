UFC проведет бой-реванш Яна и Стерлинга

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) намерен организовать бой-реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Сегодня россиянин не смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе (до 61,2 кг), так как нанес стоящему на коленях Стерлингу удар в голову, запрещенный правилами, и был дисквалифицирован.

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем»,— сказал ТАСС господин Уайт.

До этого 28-летний Ян одержал 15 побед. Это его второе поражение. 31-летнй Стерлинг одержал 20 побед и потерпел три поражения. Бой на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

Подробнее о поединке — в материале “Ъ” «Петр Ян разбил титул об колено».