Петр Ян лишился титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Российского бойца Петра Яна дисквалифицировали в титульном поединке на турнире UFC за запрещенный удар коленом в голову в партере. Бой остановили в четвертом раунде.

Таким образом, россиянин не смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе (до 61,2 кг). Титул получил американец Алджамейн Стерлинг.

До этого 28-летний Ян одержал 15 побед. Это его второе поражение. 31-летнй Стерлинг одержал 20 побед и потерпел три поражения. Бой на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

Подробности — в материале “Ъ” «Петр Ян попробует сохранить и приумножить».