Петр Ян лишился титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Российского бойца Петра Яна дисквалифицировали в титульном поединке на турнире UFC за запрещенный удар коленом в голову в партере. Бой остановили в четвертом раунде.

Таким образом, россиянин не смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе (до 61,2 кг). Титул получил американец Алджамейн Стерлинг.

Due to an intentional foul, @FunkMasterMMA is the new bantamweight champion. #UFC259 pic.twitter.com/AlNLboFIlr