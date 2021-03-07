Сервис доставки еды Deliveroo позволит клиентам принять участие в IPO

Основатель и генеральный директор британского сервиса по доставке еды Deliveroo Уильям Шу объявил, что в ходе грядущего первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже распределит акции компании на сумму £50 млн среди пользователей сервиса. Ранее СМИ сообщали, что компания в ходе IPO может быть оценена в 8 млрд.

«Обычные люди слишком часто не попадают на IPO, единственными участниками которого становятся институциональные инвесторы. Я хотел позволить как можно большему числу людей стать акционерами, поэтому мы выделаем им, а также ресторанам-партнерам и райдерам, акции на £50 млн»,— передает Reuters заявление господина Шу.

Пользователи Deliveroo, которые сделали как минимум один заказ, могут с понедельника подать заявку на пакет акций стоимостью до 1 тыс. Компания заявила, что намерена дать приоритет «наиболее преданным клиентам». Deliveroo также планирует выплатить райдерам, развозящим заказы, от £200 до £10 тыс. в день проведения IPO в зависимости от числа доставок.