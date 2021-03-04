Британский сервис доставки еды Deliveroo проведет IPO на £8 млрд

Сегодня, 4 марта, британский сервис доставки еды Deliveroo объявил, что первичное размещение своих акций он проведет на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания была основана в 2013 году в Лондоне американцем тайваньского происхождения Уильямом Шу. В настоящее время компания работает не только в Великобритании, но и в Нидерландах, Франции, Бельгии, Ирландии, Испании, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Кувейте. Среди инвесторов Deliveroo есть американский интернет-гигант Amazon, который вложил в компанию $575 млн.

По оценкам СМИ, ссылающихся на недавние раунды привлечения инвестиций, в ходе IPO сервис Deliveroo могут оценить в £8 млрд. О точном времени проведения IPO не сообщается, ожидается, что оно пройдет в первой половине года. Это размещение может стать одним из крупнейших в Европе в текущем году и крупнейшим в Великобритании. Для LSE это размещение будет важно и потому, что после «Брексита» произошел отток ценных бумаг с Лондонской биржи на биржи континентальной Европы. Так, например, по итогам января Амстердамская биржа впервые в новейшей истории обошла Лондонскую по объему торгов акциями. По сравнению с декабрем оборот ценных бумаг на LSE резко упал, а в Амстердаме вырос в четыре раза.

Евгений Хвостик