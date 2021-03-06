Мурашко обсудил с главой ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на одобрение вакцины против коронавируса «Спутник V» для применения в чрезвычайных ситуациях. В ходе разговора по видеосвязи они обсудили противодействие распространению коронавируса, включая вакцинацию, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.

Господин Гебрейесус отметил, что на данный момент усилия ВОЗ сосредоточены на противодействии распространению коронавируса. Ключевыми мерами по ограничению распространения, согласно позиции ВОЗ, являются меры социального дистанцирования и вакцинация населения.

«На сегодня вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером»,— заявил господин Мурашко.

В Европейском регионе ВОЗ, включая Россию, вторую неделю подряд фиксируется менее миллиона новых случаев, передача инфекции замедляется, ранее сообщила представитель организация в РФ Мелита Вуйнович. По оценке госпожи Вуйнович, в части возвращения к нормальной жизни в России прогнозы строить сложно, но «ситуация с вакцинацией выглядит оптимистично».

В России с января идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо нее в стране зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — в шприц-дозах.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».