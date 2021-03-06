В ВОЗ положительно оценили ситуацию с коронавирусом в России

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая Россию, вторую неделю подряд фиксируется менее миллиона новых случаев, передача инфекции замедляется, сообщила представитель организация в РФ Мелита Вуйнович. По оценке госпожи Вуйнович, в части возвращения к нормальной жизни в России прогнозы строить сложно, но «ситуация с вакцинацией выглядит оптимистично».

«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация»,— сказала представитель ВОЗ (цитата по ТАСС).

Мелита Вуйнович призвала «сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения (пожилых и с сопутствующими заболеваниями) и продолжать соблюдать профилактические меры». «Конечно, важно бороться со скептицизмом в отношении вакцинации путем предоставления научно обоснованной информации и фактов»,— добавила она.

За последние сутки в России зарегистрировано 11 022 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 4 312 181. Умерли за время пандемии 88 726 человек, выздоровели 3 900 348.

В России с января идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо нее в стране зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — в шприц-дозах.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».