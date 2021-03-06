Историю GameStop разбирают в Конгрессе

Инициатор массовой скупки акций GameStop оказался профессиональным брокером и лишился лицензии. Блогер Кит Гилл в прошлом работал на брокерскую компанию. Доказательства ранее обнаружили в базе Управления по регулированию финансовой индустрии. Но теперь, как сообщил Reuters, он больше не числится там как специалист. От гнева разоренных инвесторов это Гилла не спасает. В феврале они подали на него в суд за манипулирование рынком. Американские законодатели между тем спорят, как история с GameStop должна изменить правила игры на фондовом рынке. Тему продолжит Иван Корякин.

По тому, сколько шуму наделала история с GameStop, можно подумать, что флешмоб в Reddit был стихийным. На деле блогер Кит Гилл, известный в сети как Ревущий котенок, открыто поддержал беднеющего ритейлера еще в 2019-м и все это время вел YouTube-канал, где делился взглядами на инвестиции. В январе к его призыву топить гигантов с Уолл-стрит присоединились сотни непрофессиональных трейдеров. Дальше история известна: акции подорожали на 1700%, а те, кто сыграл на понижение, потеряли миллиарды долларов. Часть из них обратилась в суд. Кит Гилл, как гласит коллективный иск, только притворялся любителем и имел брокерскую лицензию.

Если это так, своей активностью в соцсетях он действительно мог нарушать профессиональную этику, рассказывает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Если человек говорит, мол, яуверен в том, что эти акции вырастут на 200%, более того, я сам себе эти акции купил; если после этой фразы он не скажет, что инвестиции содержат повышенную степень риска, инвестор должен искать консультацию у другого аналитика — это является прямым нарушением законодательства. Если он купил эту акцию и потом по поводу нее выпустил ролик, то, считайте, он зашел в эту акцию по минимально возможной цене. А потом, если предположить, что хотя бы четверть подписчиков после просмотра этого ролика бросилась эту акцию покупать, то она сильно вырастет в цене. И в этот момент он, продавая ее, зарабатывает моментальную прибыль».

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А дисклеймеры Гилл делал. Его видео на YouTube предваряли заявления, что никаких рекомендаций, куда вкладывать деньги, он не дает. С профессиональным статусом ситуация туманнее. На пятичасовом заседании Конгресса, посвященном GameStop, Гилл настаивал, что он непрофессиональный инвестор. Хотя из отчета Управления по регулированию финансовой индустрии следует, что лицензия у него все же имелась и была отозвана на прошлой неделе.

Впрочем, суду будет важно совсем не это, объясняет руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. По его словам, главная сложность в том, чтобы доказать, что $48 млн Гилл заработал, не имея корыстных намерений.

«Если он в моменте за счет скачка стал внезапно миллионером, но потом все-таки не продал эти ценные бумаги и вернулся на первоначальные позиции, следующий вопрос будет, почему он это сделал.

Может быть, к этому времени это было просто слишком опасно. После этого резкого рывка вверх началась, очевидно, шумиха. Если он просто испугался, но у него было намерение изначально эти деньги вывести, и это будет доказано, это тоже будет рассматриваться как часть плана по заговору против истцов. Это всегда вопрос процессуальной борьбы»,— пояснил Константинов.

Сомнений в том, что кейс GameStop усилит регулирование фондового рынка, остается все меньше. Весь вопрос в том, кого коснутся новые ограничения. Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев полагает, что в первую очередь от этого могут пострадать поклонники коротких продаж: «Американский регулятор очень хорошо понимает, что эта ситуация — прямая дискредитация, падение авторитета рынка. Вряд ли будут регулировать, скорее, заставят, чтобы раскрывался объем операций с плечом, с привлечением заемных средств, как по производным финансовым инструментам. Запретить человеку сказать, мол, я думаю, что акции стоят дешевле — а что, у нас тогда монополия высказывания будет? Очень интересно посмотреть, что здесь скажут. Это просто будет не экономика, а какая-то политика большая».

Сейчас, спустя недели шум вокруг GameStop почти улегся. А бумаги, на пике стоившие $483, в итоге вернулись к отметке в $40. В Конгрессе, однако, консенсуса пока не достигли. Законодателям предстоит провести еще два заседания.

Елизавета Скобцова