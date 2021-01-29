Пользователи Reddit устроили панику на рынке

Пользователи Reddit поддержали еще один актив, на этот раз в плюсе оказалось серебро. Фьючерсы на этот металл подорожали на 7% и достигли максимума за восемь лет. А акции некоторых производителей серебра растут на 40%, пишет Bloomberg. Вкладываться в эту индустрию призывали те же пользователи форума, что поддержали компанию GameStop, она, кстати, 29 января подорожала еще на 86%.

Как инициатива пользователей в интернете повлияет на рынок драгоценных металлов? Вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский рассказал, что на рынке началась паника.

«Это новая реальность, с которой мы столкнулись: сейчас есть не только брокеры, но и инфоброкеры, которые собирают вокруг себя тысячи пользователей, умеющих торговать. Что с этой реальностью делать, пока никто не знает.

Мне кажется, что даже регуляторы сейчас паникуют на эту тему, потому что можно разогнать любую сторону любой актив.

Особенно легко это можно сделать с активом, который имеет невысокую ликвидность, то есть небольшой объем торгов и серебро относится к такому активу. По объемам торги серебром в разы меньше, чем торги золотом. И чтобы двинуть котировки в ту или иную сторону, особых усилий не надо.

Куда пойдут дальше котировки, предсказать невозможно, потому что начались какие-то “шараханья” в регулировании этой истории. Например, крупные розничные брокеры, которые предоставляют доступ к подобным торгам, хотят вообще запретить такие внезапные набеги, ограничивают круг активов, которые доступны для подобных набегов. То есть нужны какие-то новые правила, новое регулирование. Ну, это, конечно, не биржевые торги.

Классическим инвесторам нужно зафиксировать свои позиции, то есть установить стоп-приказы или торговать опционами. Вообще, все это напоминает историю братьев Хант, которые в 1980 годы точно также разгоняли серебро на пустом месте. Но они потом оба в тюрьму сели», — добавил Алексей Вязовский.

Пользователи Reddit уже неделю координируются и скупают акции случайных компаний. Так, небольшая нефтедобывающая компания New Concept Energy Inc со штатом в пять человек взлетела на 1000%. Также на форуме призвали вкладываться в малоизвестную криптовалюту Dogecoin, которая за сутки подорожала на 800%.

Такая активность привлекла внимание американских властей. Сенаторы обвинили пользователей в манипуляции рынком и назначили слушания. В администрации Байдена заявили, что следят за ситуацией.

Генеральный директор «Альт Консалтинг Групп» Владимир Хомченко считает, что такие атаки будут повторяться, причем не только в США.

«Российская действительность: достаточно большое количество Telegram-каналов, которые работают на биржевом рынке, подают за деньги, бесплатно биржевой контент. И когда ребята говорят, что покупаем, например “Рога и копыта”, “Рога и копыта” мгновенно взлетают.

Поэтому эта ситуация с Reddit абсолютно не уникальна, она вполне повторяема, и такие ситуации будут не раз.

Момент серебра выбран достаточно удачно, это мгновенный приток капитала, вытянули достаточно ликвидный актив наверх», — отметил Владимир Хомченко.

Создатель форума Wall Street Bets, на котором координируются инвесторы, назвал ситуацию беспрецедентной. В интервью CNN Джейми Рогозински сообщил, что основал сообщество девять лет назад и представить не мог, что когда-то его работу будет комментировать Белый дом. По его мнению, пользователи так быстро включились в торговлю потому, что доступ к биржам сейчас упрощен: открыть трейдинговое приложение на своем смартфоне так же легко, как открыть любую игру.

Иван Якунин