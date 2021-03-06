Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты

С 5 марта в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии, сообщает Минтранс РФ. 19 февраля Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Договоренность рассчитана до 2023 года включительно, за три года планируется организовать перевалку 9,8 млн тонн сырья.

По данным Минтранса РФ, вчера «Мозырский НПЗ» направил для перевалки в терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга более 5 тыс. тонн белорусского бензина. Груз должен прибыть в терминал во вторник, 9 марта.

Сегодня, 6 марта, с «Мозырского НПЗ» также отгрузили партию мазута объемом 3,6 тыс. тонн. «Груз будет перевален в АО "Петербургский нефтяной терминал", морской порт Санкт-Петербург»,— добавили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

О деталях соглашения России и Белоруссии читайте в материале “Ъ” «У прибалтийских портов сохнет транзит».