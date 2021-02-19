Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Документ подписали министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко в Москве.

Соглашения разрешает предприятиями Белоруссии перевалку 9,8 млн тонн нефтепродуктов через морские порты РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Из них 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году.

«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал,— около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами»,— сказал господин Савельев (цитата по «РИА Новости»).

Межправительственное соглашение, которое планировалось подписать 15 февраля, однако дата подписания документа перенесена. 14 февраля Минтранс России заявил, что готов подписать документ, но ожидает решения белорусской стороны.16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект межправительственного соглашения.

О деталях соглашения — в материале “Ъ” «У прибалтийских портов сохнет транзит».