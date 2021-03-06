Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента России 38-летний Максим Орешкин заразился коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«К сожалению, он (Орешкин.— “Ъ”) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь»,— сказал господин Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

За последние сутки в России зарегистрировано 11 022 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 4 312 181. Умерли за время пандемии 88 726 человек, выздоровели 3 900 348.

В стране с января идет массовая вакцинация населения от коронавируса. Отметим, что президент России Владимир Путин пока не привился. “Ъ” сообщал, что господин Путин во время встречи с главредами ведущих СМИ не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» в конце лета или начале осени после консультации с врачами. Он сказал, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разговор был изложен неверно.