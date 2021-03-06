Российские банки выдали рекордное количество карт в 2020 году

Российские банки в 2020 году выдали россиянам 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика (.pdf) Банка России. Это рекордный показатель с 2014 года, когда ЦБ начал вести статистику.

Прошлый рекорд был установлен в 2017 году и составил 16,6 млн выданных карт. За все время было выпущено более 300 млн карт. При этом число активных карт увеличилось в 2020 году только на 6,3%, до 209,4 млн карт, что стало одним из самых низких показателей последних лет.

Как пояснил РБК директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, банковские карты последнее время зачастую выпускают как бонус к любому банковскому продукту. «Использование карты зависит от ряда факторов, в том числе от объема доступных кредитных средств, а объемы розничного кредитования в 2020-м снижались на фоне кризисной ситуации»,— отметил он.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщало, что российские банки в январе текущего года дали положительный ответ только по 28% всех заявок на получение кредитных карт. В итоге число выданных карт сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем 2020 года, до 578 тыс.

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