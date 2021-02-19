Кредиты под включ

ЦБ нашел способ защитить заемщиков от недобросовестных банковских практик. До сих пор стоило регулятору запретить определенный вид скрытой комиссии, сопутствующей кредитованию, как финансисты придумывали новые. Но скоро, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банки будут обязаны включать любые дополнительные расходы на обслуживание кредита в расчет его полной стоимости. Это позволит сделать наглядно сопоставимой реальную стоимость ссуд, но может привести к снижению доступности кредитования, предостерегают участники рынка.

О том, что Банк России намерен включать в расчет полной стоимости потребительских кредитов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии, сообщила в 18 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что некоторые банки «пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода хищнические схемы». Такие банки прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии, величина которых может достигать 50% от стоимости кредита, чего заемщики не видят или не понимают, привела данные глава ЦБ.

До сих пор со скрытыми дополнительными платежами, влияющими на стоимость кредита, боролись преимущественно путем запрета конкретных комиссий (например, за ведение ссудного счета). Но как только регуляторы запрещали одну комиссию, появлялась новая, не подпадающая под запрет. Такой подход показал свою неэффективность, сходятся во мнении эксперты, заемщики часто не понимали, на что именно они соглашаются и во сколько на самом деле им обойдется кредит.

Формально банки и сейчас должны сообщать заемщику обо всех комиссиях, а клиент сам решает, соглашаться или нет, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Клиенты могут не понимать, что значит та или иная формулировка в договоре, инициатива регулятора о включении всех доплат в ПСК (сейчас в нее по формуле включается только определенный перечень комиссий) может помочь повысить прозрачность услуг для населения, уверен старший аналитик НКР Егор Лопатин.

Потребитель всегда слабая сторона договора, и банки ищут возможность заработать на клиентах, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Кредиторы постоянно находят способы, позволяющие зашивать скрытые комиссии и стоимость дополняющих продуктов в тело кредита и начислять уже на общую сумму проценты,— указывает госпожа Лазарева.— Формально эти способы не противоречат букве закона, но совершенно не соответствуют его духу». Следует ужесточить наказание за нарушения требований закона и регулятора в соответствии с размером убытков клиентов, продолжает она, ведь, как правило, договоры по продуктам не индивидуальные, а типовые. Соответственно, и наказывать кредиторов следует не за выявленный факт, а за ведение подобной практики, уверена госпожа Лазарева.

Банкиры осторожно комментируют инициативу регулятора, а многие отказываются обсуждать ее вовсе, пока не будут приняты конкретные решения по данному вопросу. Остальные настаивают, что для их заемщиков стоимость кредитов и сейчас прозрачна, а введение дополнительных запретов лишь еще больше ограничит доступ к кредитованию для некоторых сегментов заемщиков.

В РНКБ скрытых комиссий по потребительским кредитам нет, заверяет представитель банка, страхование оформляется исключительно добровольно и его наличие не влияет на процентную ставку по кредиту. Предлагаемые регулятором изменения никак не скажутся на бизнесе банка, уверен он. Стоимость кредита для заемщиков с хорошей кредитной историей — понятна и прозрачна и сейчас, подчеркивает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Безусловно, некоторые банки идут на разные ухищрения (прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии, например), чтобы иметь возможность прокредитовать сабпрайм (т. е. низкодоходный) сегмент, где подавляющее значение имеет рисковая составляющая, согласен с регулятором признает господин Спиваков, такое происходит и в сегменте МФО. Но, уточняет он, запрет таких практик ограничит доступность кредитования, а в данном случае более важно повышать финансовую грамотность населения.

Полина Трифонова