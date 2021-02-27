В России в январе уменьшилось число выданных кредитных карт

Российские банки в январе дали положительный ответ только по 28% всех заявок на получение кредитных карт. В итоге число выданных карт сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем 2020 года, до 578 тыс., сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Показатель по одобрению карт в январе стал минимальным за несколько лет.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин считает, что снижение выдачи кредитных карт в январе связано с сезонностью и консервативными подходами кредиторов. «Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные десять процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%»,— сказал он «РИА Новости».

По данным бюро, при сокращении числа выданных карт средний лимит по ним увеличился на 0,6%, до 65,2 тыс. руб., но это не помогло поддержать объем выдачи, который упал за месяц на 43%, до 37,7 млрд руб.

18 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора защитить заемщиков от недобросовестных банковских практик. По ее словам, скоро банки будут обязаны включать любые дополнительные расходы на обслуживание кредита в расчет его полной стоимости.

Подробнее о предложении ЦБ — в материале “Ъ” «Кредиты под включ».