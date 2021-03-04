Минюст вступился за этику

Московское управление Минюста направило в столичную адвокатскую палату дисциплинарное представление в отношении адвоката оппозиционного политика Любови Соболь Владимира Воронина, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Представление поступило на нарушение господином Ворониным адвокатской этики после обращения юриста Ильи Ремесло. Он утверждает, что защитник госпожи Соболь опубликовал в соцсетях персональные данные свидетелей по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января. Владимир Воронин заявил, что не знает о представлении, а в адвокатской палате документ еще не получили. Эксперты считают, что публикация личных данных нарушает адвокатскую этику, но, если жалобы не подтвердятся, адвокат сможет обвинить господина Ремесло в клевете.

Адвокат Владимир Воронин — защитник Любови Соболь по делу о проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Следствие считает, что госпожа Соболь проникла в квартиру тещи Константина Кудрявцева, которого оппозиционеры считают причастным к отравлению Алексея Навального). Владимир Воронин также защищает госпожу Соболь в деле о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) во время несанкционированного митинга в Москве 23 января. Госпожа Соболь вину по обоим обвинениям не признает, считая возбуждение дел политически мотивированными.

В сообщении Минюста сказано, что постановление составлено после обращения в ведомство юриста Ильи Ремесло.

Ранее господин Ремесло заявлял, что именно он обратился в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Алексея Навального на предмет оскорбления ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и инициировал возбуждение уголовного дела. Напомним, 20 февраля оппозиционер был приговорен к штрафу 850 тыс. руб. по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) за то, что назвал участников агитационного видеоролика о поправках к Конституции, в котором снимался в том числе и господин Артеменко, «предателями».

Илья Ремесло заявил “Ъ”, что господин Воронин якобы выложил в социальные сети протокол допроса свидетеля по «санитарному делу» против Любови Соболь: «В протоколе были указаны полностью личные данные и номер телефона свидетеля. После чего некий сторонник Навального начал названивать свидетелю и пытаться на него давить с целью того, какие показания он давал, а какие не давал. Записи этих разговоров были выложены на YouTube». По его мнению, это была спланированная акция давления на свидетеля, что «противоречит в корне кодексу адвокатской этики».

В другом посте Владимира Воронина, по словам господина Ремесло, якобы содержатся оскорбления свидетеля по делу о незаконном проникновении в жилище.

Владимир Воронин заявил “Ъ”, что ему «ничего не известно» о постановлении Минюста и о жалобе. В пресс-службе адвокатской палаты Москвы сообщили “Ъ”, что пока не получали постановление ведомства.

Опрошенные “Ъ” адвокаты не стали комментировать жалобу господина Ремесло по существу, поскольку это противоречит адвокатской этике. Эксперт юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Кучерук пояснила “Ъ”, что конфиденциальность взаимоотношений адвоката и его доверителя гарантируется институтом адвокатской тайны и охватывает не только интересы адвоката и его клиента, но и интересы правосудия: «Закон об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката запрещают адвокату разглашать любые сведения, ставшие ему известными при оказании юридической помощи доверителю, не говоря уже о разглашении персональных данных». В то же время, говорит госпожа Кучерук, для наказания за публичное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, в том числе в сети интернет, есть ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин сообщил, что согласно правилам, установленными советом Федеральной палаты адвокатов РФ в 2016 году, адвокаты не могут размещать в публичном доступе в интернете сведения, связанные с осуществлением адвокатской деятельности без письменного согласия доверителя. Они обязаны принимать «разумные меры» для максимальной защиты любых сведений, входящих в состав предмета адвокатской тайны, полученных и передаваемых ими в сети интернет.

Однако, адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Наталья Костина, не видит у жалобы господина Ремесло перспектив, а в поведении Владимира Воронина нарушения закона.

«На нарушение адвокатом закона "Об адвокатуре", в частности на нарушение адвокатской тайны, пожаловаться может только доверитель, жалобы третьих лиц не могут быть приняты и рассмотрены адвокатской палатой. Кроме того, ввиду открытого по общим правилам уголовного судопроизводства рассмотрения уголовных дел, данные свидетелей и других участников уголовного судопроизводства могут стать известны неопределенному кругу лиц»,— говорит госпожа Костина.

Отметим, что в другом резонансном деле — по обвинению советника главы «Роскосмоса» и бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова в госизмене Минюст по обращению ФСБ дважды пытался инициировать дисциплинарное производство в отношении адвоката Ивана Павлова. Следствие считает, что господин Павлов якобы отказался дать подписку о неразглашении данных следствия. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга дважды останавливала производство, не подтвердив нарушения. Всего Минюст требовал возбудить дела в отношении шести защитников Ивана Сафронова. Следствие также было недовольно тем, что адвокаты не дают подписку о неразглашении данных предварительного расследования, однако московская адвокатская палата также останавливала производство по жалобам. По версии следствия, в 2017 году господин Сафронов якобы передал чешской разведке секретные сведения. Сам он свою вину не признает.

Кира Дюрягина, Елена Рожкова