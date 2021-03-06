От имени и по поручительству

Крупный дистрибутор прессы «Метропресс» получил два иска от банка «Траст». «Метропресс» выступал поручителем по долгу банкротящейся компании «Ариа-АиФ» бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Компания может избежать взыскания, если докажет, что на момент заключения договора поручительства не имела общих экономических интересов с «Ариа-АиФ», считают эксперты. Но такой исход маловероятен, поскольку компании на тот момент имели общих акционеров.

Банк «Траст» подал два иска к дистрибутору прессы «Метропресс». Как следует из картотеки арбитражных дел, первый иск на 200,5 млн руб. был подан 30 декабря, принят к производству 24 февраля и будет рассмотрен судом 16 марта. Второй иск на такую же сумму был подан 1 марта, дата его рассмотрения пока не назначена. Сумма первого иска, поданного в декабре, действительно составляет 200,5 млн руб., а сумма второго указана с ошибкой, заявили “Ъ” в «Трасте», не назвав действительную цифру.

Оба иска касаются долгов дистрибутора прессы «Ариа-АиФ», по которым «Метропресс» выступает поручителем, сообщил “Ъ” гендиректор компании Сергей Маркелов. Он подчеркнул, что «Метропресс» работает в штатном режиме.

Речь идет о долговых обязательствах, перешедших банку «Траст» от непрофильных активов Промсвязьбанка, пояснили “Ъ” в пресс-службе банка. «Ариа-АиФ» принадлежала бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым, заочно арестованным в 2019 году за растрату более 100 млрд руб. Согласно Kartoteka.ru, ООО «Метропресс» принадлежит кипрской Ruselmo Enterprises Limited, которую ранее также связывали с братьями Ананьевыми.

В августе 2019 года «Ариа-АиФ» признали банкротом, требования кредиторов к ней превышают 1,5 млрд руб., следует из федерального реестра сведений о банкротстве. В числе кредиторов компании издательства Burda, Hearst Shkulev Media, «Комсомольская правда», «Эксмо-АСТ» и др. После банкротства «Ариа-АиФ» доля в «Метропресс» братьями Ананьевыми была продана, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

«Метропресс» управляет десятками киосков в Санкт-Петербурге, в том числе точками продаж в метро, а также занимается оптовыми поставками в торговые сети. В 2019 году ее выручка составляла 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 149 млн руб. В продажах холдинга «ИМ-Медиа» (в прошлом Bauer Media Group в России) по всей стране «Метропресс» занимает около 8%, говорит его гендиректор Алексей Иванов. «Компания точно лидирует в Северо-Западном регионе»,— отметил он.

Бизнес дистрибуторов печатной прессы сейчас не на подъеме. «Как и все распространители, "Метропресс" переживает трудности»,— говорит вице-президент по распространению печатной продукции Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин. Так, ритейлер «Пятерочка» объявил о планах сократить ассортимент печатных изданий в магазинах на северо-западе страны, сообщал “Ъ” 5 февраля. В результате этого «Метропресс» может потерять продажи до 1 млн экземпляров ежемесячно, предупреждали в компании.

«Метропресс» ищет «юридические выходы из ситуации» по долгу перед банком «Траст», говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Для того чтобы избежать взыскания, дистрибутор может попытаться признать договор поручительства недействительным, рассуждает адвокат Forward Legal Олег Шейкин. В этом случае компания должна будет доказать, что на момент заключения договора поручительства у «Метропресс» и «Ариа-АиФ» не было общих экономических интересов, отмечает он, и можно будет считать, что «поручительство причинило ущерб самому "Метропресс", о чем Промсвязьбанку было известно». Но такое развитие событий, по мнению эксперта, маловероятно, поскольку в деле о банкротстве «Ариа-АиФ» установлено, что компания входила в одну группу с «Метропресс».

Валерия Лебедева, Ольга Шерункова